Култхард — «Хонде»: это Формула-1, а не Формула Оправданий

Бывший пилот Формулы-1заявил, что «Хонду» уже нельзя оправдать отставанием от других производителей моторов во времени, затраченном на работу.«Это настоящая проблема. Они сотрудничают уже третий год. Можно сказать: „Хорошо, это подготовительные годы для «Хонды», они здесь не так долго, как другие". Но это Формула-1, а не Формула Оправданий. Ты либо добиваешься результата, либо идёшь заниматься чем-то другим.В Формуле-1 нельзя позволить себе плохой сезон, не говоря уже о двух или даже трёх. А кажется, что нынешний будет третьим», — приводит слова Култхарда F1i.