Промоутер ГП Австралии: Аделаида может лишь мечтать об этапе Ф-1

Промоутер Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что в Аделаиде могут продолжать мечтать этап Формулы-1 на свою трассу, поскольку Мельбурн не намерен его терять.«Я смотрю на это с двух позиций. С одной стороны, у нас есть очень сильный взаимно согласованный контракт с Формулой-1 до 2023 года. Это много времени для постоянного совершенствования и улучшения. С другой стороны, я бы сказала Аделаиде: «мечтайте», потому что это этап проводим мы. Мельбурн проводит его очень хорошо, и я не хочу, чтобы Гран-при уходил куда-то», — цитирует Уэстакотта Autosport.