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Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Австралии, Квят — 12-й

24 марта 2017, пятница. 06:45. Авто
На автодроме «Альберт Парк» состоялась первая свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучшее время показал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», второе место в активе его партнёра по команде финна Валттери Боттаса, замкнул тройку австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). При этом только два представителя «Мерседеса» использовали шины «ультрасофт».

Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» показал 12-й результат.

Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика 1

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:24.220
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.583
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.666
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.026
5. Кими Райкконен («Феррари») +1.152
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1.244
7. Фелипе Масса («Уильямс») +1.922
8. Ромен Грожан («Хаас») +1.948
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.963
10. Серхио Перес («Форс Индия») +2.056
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.230
12. Даниил Квят («Торо Россо») +2.294
13. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.514
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.896
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.128
16. Эстебан Окон («Форс Индия») +3.436
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.447
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +4.319
19. Джолион Палмер («Рено») +4.365
20. Стоффель Вандорн («Макларен») +4.475.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валттери Боттас Даниил Квят Даниэль Риккардо Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
24 марта 2017, пятница
06:45 Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Австралии, Квят — 12-й
06:00 Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция второй тренировки
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19:59 Окон: я был быстрее Ферстаппена в Формуле-3
19:12 Симондс: проблемы с Хэмилтоном могут повлиять на Боттаса
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12:06 Марко: «Мерседес» заинтересован в Феттеле
11:52 Кубица пока исключает возможность возвращения в Формулу-1
11:14 З. Браун: быстрого решения проблем от «Макларена» ждать не стоит
10:58 Хэмилтон: не терпится увидеть обновления «Ред Булл» в Австралии
09:48 «Мерседес» и «Ред Булл» изменили подвески своих болидов перед Гран-при Австралии
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