Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кроссоверы Ferrari и Lamborghini сразились в дрэг-битве

Кроссоверы Ferrari и Lamborghini сразились в дрэг-битве
Комментарии

Кроссоверы знаменитых итальянских марок Ferrari и Lamborghini сразились в заезде на прямой по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Одним из автомобилей стала Ferrari Purosangue, представленная в 2022 году. У него под капотом 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил.

Против неё на трассу вышла Lamborghini Urus Performante с 666-сильным двигателем, который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Победу в заезде одержала Ferrari Purosangue, однако разница на финишной черте была минимальной, а хронометр carwow зафиксировал для обеих машин одно и то же время — 11,9 секунды.

Материалы по теме
Фото
Lamborghini представила первый гибридный Urus. Он стал самым мощным в линейке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android