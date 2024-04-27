Кроссоверы Ferrari и Lamborghini сразились в дрэг-битве

Кроссоверы знаменитых итальянских марок Ferrari и Lamborghini сразились в заезде на прямой по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Одним из автомобилей стала Ferrari Purosangue, представленная в 2022 году. У него под капотом 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил.

Против неё на трассу вышла Lamborghini Urus Performante с 666-сильным двигателем, который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Победу в заезде одержала Ferrari Purosangue, однако разница на финишной черте была минимальной, а хронометр carwow зафиксировал для обеих машин одно и то же время — 11,9 секунды.