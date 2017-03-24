Перес: если Окон будет лучше, то и лидером будет он

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес рассказал о своём новом партнёре по команде Эстебане Оконе и о распределении лидерских функций в коллективе.
«Я всегда говорю, что лидер команды — тот гонщик, который добывает лучший результат. В прошлом сезоне я обеспечивал результат и был лучше, чем Нико Хюлькенберг, потому лидером был я.
Что касается моего нового партнёра по команде Эстебана Окона, то он очень хороший, скромный парень, который сосредоточен на работе. Если он будет выступать лучше меня, то лидером в „Форс Индии“ будет он, а не я», — приводит слова Переса Motorsport-total.