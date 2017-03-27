Вандорн: у «Макларена» самый медленный болид в Ф-1

Пилот «Макларена»соглашается с мнением своего напарника, что у британской команды на данный момент самый слабый болид.«Единственный положительный момент — это то, что я финишировал в гонке. Мы доехали до финиша, однако никогда не моги бороться за что-либо. Мы испытываем такую нехватку по мощности, что бороться просто невозможно. Мы действительно гоняемся в другой категории. Мы действительно являемся в большей или меньшей мере последними. Наш болид действительно неконкурентоспособен», — цитирует Вандорна бельгийская газета La Derniere Heure.