Хауг: быстрый болид увеличит шансы «Феррари» продлить контракт с Феттелем

Бывший руководитель «Мерседеса», а ныне комментатор DTMсчитает, что шансы «Феррари» продлить контракт сповысились после победы немецкого гонщика на Гран-при Австралии. Действующий контракт Феттеля рассчитан до конца текущего года.«Если он будет видеть, что может стать чемпионом мира в «Феррари», ему там будет комфортно. Если нет, им придётся принять то, что он рассмотрит возможность перехода в другую команду. Самый безопасный вариант для него — остаться в «Феррари», если команда продолжит ему давать столь же быструю машину, как в Австралии», — цитирует Хауга Grandprix.