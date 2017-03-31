Ферстаппен: хотел бы возвращения к моторам V10

Пилот «Ред Булл»поделился соображениями о техническом регламенте Формулы-1, заявив, что звук нынешних гибридных моторов не так очаровывает зрителей, как раньше.«Думаю, для Формулы-1 было бы хорошо иметь машины с двигателем V10 или чем-то подобным, что дарило бы болидам нужный звук. Меня устраивает V6, но, думаю, болельщики лишены того очарования, которое было раньше.Надеюсь, в дальнейшем руководство Формулы-1 не перейдёт на электромоторы, мы по-прежнему будем ездить на бензине, а машины будут достаточно громкими», — цитирует голландца Motorsport.