Риккардо: смелые решения позволили «Ред Булл» улучшить баланс машины

Пилот «Ред Булл»остался доволен своим результатом в квалификации Гран-при Китая и надеется на дождевую гонку, в которой он будет стартовать с пятого места.«Лично я доволен тем, что смог выжать из машины, но очевидно, что как команда мы хотим большего. До сегодняшнего дня я ощущал, что мы, вероятно, ещё не добились максимальной отдачи от силовой установки. Но в квалификации я чувствовал себя довольно комфортно. Я мог ехать более или менее так, как хотел, но нам всё ещё не хватает скорости в сравнении с «Мерседесом» и «Феррари». Однако я чувствовал, что нам удалось значительно улучшить баланс машины по сравнению с утренней тренировкой. Мы внесли кое-какие смелые изменения, которые помогли нам в квалификации.Если завтра будет дождь, вы не увидите разочарования на моём лице, потому что мокрая погода всегда создаёт много возможностей, и если таковые появятся, мне будет нужно выжать из них максимум. Надеемся, машина себя хорошо покажет на мокрой трассе. В таких условиях прижимная сила играет огромную роль. Что бы ни случилось, эта гонка будет захватывающей для болельщиков», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Ред Булл».