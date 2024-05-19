Хорнер назвал причину проблем Ферстаппена в конце гонки в Имоле

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи. В частности, Хорнер объяснил проблемы голландца с темпом в конце гонки.

«Ландо сильно прибавил в конце гонки. Для нас же она разделилась на две части. Первая половина получилась сильной, мы добились преимущества в 7,5 секунды. Во второй половине Ландо начал стремительно нас нагонять.

Возможно, мы слишком сосредоточились на «медиуме». У нас был значительный отрыв, но в середине отрезка на «харде» у нас начала падать температура [шин]. Думаю, что «Макларен» провёл лучшую работу и увидел выгоду в этом во второй половине отрезка», — приводит слова Хорнера Sky Sports.