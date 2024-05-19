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Хорнер сравнил борьбу Ферстаппена с Норрисом с боем Усик — Фьюри

Хорнер сравнил борьбу Ферстаппена с Норрисом с боем Усик — Фьюри
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу борьбы между пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном и гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Норрис и Ферстаппен — это два парня, которые находятся на вершине своей карьеры, как Тайсон Фьюри и Александр Усик. Это была борьба буквально сектор за сектором, фантастическое противостояние в конце гонки», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, сегодня на Гран-при Эмилии Романьи Ферстаппен и Норрис разыграли первое место. Голландец вышел из этой дуэли победителем, опередив своего соперника меньше чем на секунду.

Также сегодня ночью состоялся боксёрский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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