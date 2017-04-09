Перес и Стролл объяснили столкновение на первом круге гонки Гран-при Китая Ф-1

Пилоты Формулы-1, выступающие в составе «Форс Индия» и «Уильямса» соответственно, прокомментировали своё столкновение в ходе гонки Гран-при Китая, из-за которого оба не сумели финишировать.«Начало гонки было непростым, потому что я плохо стартовал и потерял пять или шесть позиций до первого поворота. Как только я потерял сцепление, у меня начали пробуксовывать колёса. Я отыграл несколько позиций на первом круге, а в десятом повороте случился контакт со Строллом, и у меня произошёл прокол. Не думаю, что Стролл видел меня, потому что он не оставил мне места», — приводит слова Переса GPUpdate.«В десятом повороте меня ударили сзади, и на этом моя гонка закончилась. Я был впереди и знал, что этот поворот мой. К несчастью, пришлось завершить гонку. Машина сломалась — был прокол и, возможно, поломка подвески», — заявил Стролл.