Маркионне: сложилось впечатление, что Райкконен сегодня был занят не тем делом

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне дал понять, что недоволен выступлением пилота команды Кими Райкконена на Гран-при Китая, на котором финн занял пятое место.
«Я говорил об этой ситуации с руководителем команды Маурицио Арривабене, полагаю, что пришло время сесть за круглый стол и поговорить с Кими.
Сегодня всё выглядело так, будто Райкконен был занят не тем делом. Феттель выглядел агрессивней, я исключаю, что наш болид больше подходит Себастьяну, это абсолютно не так», — приводит слова Маркионне Autosport.