Маркионне: сложилось впечатление, что Райкконен сегодня был занят не тем делом

Президент «Феррари»дал понять, что недоволен выступлением пилота командына Гран-при Китая, на котором финн занял пятое место.«Я говорил об этой ситуации с руководителем команды Маурицио Арривабене, полагаю, что пришло время сесть за круглый стол и поговорить с Кими.Сегодня всё выглядело так, будто Райкконен был занят не тем делом. Феттель выглядел агрессивней, я исключаю, что наш болид больше подходит Себастьяну, это абсолютно не так», — приводит слова Маркионне Autosport.