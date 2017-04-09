Хорнер требует внести ясность по вопросу стартовых позиций

Руководитель команды «Ред Булл»не оставил без внимания ситуацию на старте Гран-при Китая, в ходе которой пилот «Феррари»поставил свой болид за пределы стартовой клетки.«Этот вопрос уже обсуждался, но хотелось бы внести ясность. Совершенно ясно, что пытался сделать Феттель — стартовать с сухого участка трассы, и это можно понять. Но всё же было бы хорошо иметь представление о том, обязан ли пилот стартовать из пределов стартовой клетки. Хоть Феттель и не получил преимущества, мы должны внести ясность в этот вопрос», — приводит слова Хорнера ESPN.