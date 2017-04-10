Хинчклифф выиграл Гран-при Лонг-Бич IndyCar, Алёшин — 12-й

Канадец Джеймс Хинчклифф одержал победу в гонке Гран-при Лонг-Бич IndyCar. Вторым стал француз Себастьен Бурде, а замкнул тройку призёров Джозеф Ньюгарден. Российский гонщик Михаил Алёшин стал 12-м.
IndyCar. Гран-при Лонг-Бич
1. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — 85 кругов.
2. Себастьен Бурде («Хонда») +1,4940.
3. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») +2,3160.
4. Скотт Диксон («Хонда») +2,7832.
5. Симон Пажно («Шевроле») +3,3934.
6. Эд Джонс («Хонда») +5,7951.
7. Карлос Муньос («Шевроле») +6,9393.
8. Спенсер Пигот («Шевроле») +9,0570.
9. Элио Кастроневес («Шевроле») +9,3403.
10. Грэм Рейхол («Хонда») +17,8632…
12. Михаил Алёшин («Хонда») +1 круг.