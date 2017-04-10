Алёшин: на последнем круге Хильдебранд лишил меня первой десятки

Пилот программы SMP Racingпрокомментировал выступление на втором этапе IndyCar, где он стал 12-м.«Гонка складывалась хорошо, стратеги отработали отлично, команда на пит-стопах отработала отлично. Ближе к концу у нас был контакт с Тони Канааном, в котором я повредил переднее антикрыло, но спокойно мог доехать и финишировать в первой десятке. На последнем круге этой возможности меня лишил Хильдебранд, который просто врезался в заднюю часть моей машины, повредил оперение, проколол колесо, и до финиша я уже добрался кое-как на трёх колесах и на 12-м месте в итоге. Безусловно, жалко упущенную возможность, но есть и позитив — скорость была отличная, и мы на финише несмотря ни на что», — приводит слова Алёшина официальный сайт SMP Racing.