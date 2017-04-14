Стролл: я горел, как факел, это просто меня убивало

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Уильямса», прокомментировал инцидент на второй тренировке Гран-при Бахрейна, когда он вынужден был выйти из машины из-за чрезмерного нагревания.«Что-то горело у меня в ногах, не знаю, было ли что-то не в порядке. Я горел, как факел. Нужно разобраться, что это было, но мне пришлось выйти из машины, потому что это просто меня убивало. Я хотел просто убраться оттуда. Было очень-очень больно. Я старался довести всё до конца, но, когда мне сказали, что нужно проехать ещё круг из-за VSC, я сказал, что прошу прощения, но не могу это сделать.На второй тренировке я чувствовал себя в машине менее комфортно по сравнению с первой, даже на квалификационных попытках и на сериях коротких кругов. С первой тренировки у меня были трудности, особенно с задней частью машины, так что нам нужно разобраться, что произошло. Это продолжалось всё время. На первой тренировке всё было отлично, а вторая прошла ужасно», — приводит слова Стролла Crash.