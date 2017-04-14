Квят: «Торо Россо» может сделать шаг вперёд к квалификации и гонке в Бахрейне

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Бахрейна, где он показал 11-е и 10-е время соответственно.«На второй тренировке было очень много дел из-за того, что на первой не удалось проехать много кругов, так как было очень жарко, а гонка проходит ночью. Так что вечером мы делали многое — серии коротких и длинных кругов, и, думаю, мы сделали всё, что было запланировано. Теперь у нас много информации, чтобы проработать её ночью, и я уверен, что к субботе и остальной части уик-энда мы можем сделать шаг вперёд. Мы сделаем всё, что сможем, и постараемся быть подготовленными, насколько это возможно. Выходные начались в позитивном ключе и, надеюсь, продолжатся так же», — отметил Квят для пресс-релиза своей команды.