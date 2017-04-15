Масса: сегодня мы показали приемлемую скорость

Пилот «Уильямса»прокомментировал заезды на свободной практике Гран-при Бахрейна, дав понять, что вполне удовлетворён работой болида.«Это был хороший день. Я доволен работой машины на новых шинах, а особенно на старых, поскольку они были весьма стабильны во время симуляции гонки.Сегодня мы показали приемлемую скорость. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на всём, что мы уже сделали вечером, и подготовить машину ещё лучше к вечеру субботы и к воскресенью. Я ожидаю хорошего уик-энда», — цитирует бразильца официальный сайт «Уильямса».