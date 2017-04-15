Маркелов: Фуоко заблокировал дорогу, пришлось объезжать за пределами трассы

Пилот команды «Russian Time»поделился впечатлениями от квалификации Формулы-2 Гран-при Бахрейна, где он занял седьмое место.«Квалификация началась хорошо, был хороший результат: мы были третьими, потом переместились на пятое место. Мы ничего не меняли в настройках, пытались сделать то же самое. Потом получилось, что вылетел Малья и появился жёлтый флаг. Из-за этого мы не могли улучшить сектор, пришлось скинуть скоростьНачав следующий круг, мы улучшили первый сектор, были там вторыми. А на втором нам заблокировал дорогу Фуоко. На видео хорошо видно, что мне пришлось объезжать Фуоко за пределами трассы. Потом пошли желтые флаги, квалификация завершилась для меня на седьмой позиции.На свободной практике было не так жарко, как ожидалось, но это была не гоночная дистанция. Мы прилетели раньше и пытались привыкнуть к погоде, сегодня было 38 позавчера — 42, но говорят, что завтра самый жаркий день», — рассказал Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.Отметим, что инцидент с Маркеловым и Фуоко не остался без последствий для итальянца: за нарушение правил пилот Prema был оштрафован и потерял три позиции: итальянец будет стартовать пятым.