Стрельникова: фантастический старт года!

Глава Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала победу пилота своей команды Артёма Маркелова в первой гонке Формулы-2 в Китае.
«Фантастический старт года! Мы с первой тренировки видели, что у нас есть темп, и команда вместе с Артёмом выбрали верную стратегию и воплотили её в жизнь. Артём прекрасно стартовал и с умом следил за резиной. В Бахрейне это всегда сложно из-за высоких температур, что и доказал Лука. Поздравляю всех — мы всё сделали правильно», — приводит слова Стрельниковой пресс-служба команды.