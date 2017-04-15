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Боттас: спасибо команде, что дали мне такую машину

15 апреля 2017, суббота. 19:52. Авто
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, на которой ему удалось завоевать первый в карьере поул.

«Я очень счастлив, это мой первый поул в карьере за пять лет выступлений. В этом сезоне мне нужно было некоторое время, чтобы прийти в форму. Надеюсь, что этот поул станет лишь первым из многих.

Большое спасибо команде, что дали мне такой болид. Завтра мы оба стартуем с первого ряда, нам удалось сделать хорошую работу, сосредоточившись на подготовке для вечерних условий.

На трассе в Бахрейне сложно не ошибиться, но я проехал достаточно хороший круг, чтобы завоевать первое место», — приводит слова финна Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Бахрейна
Новости. Авто
15 апреля 2017, суббота
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18:38 Риккардо: я чувствую разочарование Алонсо
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17:04 Стрельникова: фантастический старт года!
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16:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации
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13:10 Маркьонне: Ферстаппен развивается
12:57 Андретти: не хотим, чтобы Алонсо был слишком смелым на «Инди 500»
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12:14 Представлен план тестов «Пирелли» на 2017 год
12:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция субботней тренировки
11:51 Хэмилтон: первая тренировка в Бахрейне — пустая трата времени
11:03 Грожан: пятница вышла солидной для «Хааса»
10:24 Хорнер: уверен, Уайтинг не избавится от Т-крыльев до 2018 года
10:15 Хюлькенберг: болид «Рено» был весьма достойным на тренировках
10:15 Перес: во второй тренировке машина «Форс Индия» была не сбалансирована
10:00 Формула-2. Текстовая трансляция первой гонки в Бахрейне
09:49 К.Уильямс: Стролл феноменально выступил в Китае, я за него не волнуюсь
09:47 Фуоко лишили второго места на старте гонки Формулы-2 за блокировку Маркелова
01:46 Вандорн: ещё один проблемный день. Подходим к квалификации несколько вслепую
01:38 Маркелов: Фуоко заблокировал дорогу, пришлось объезжать за пределами трассы
00:34 Экклстоун предлагает уменьшить в Формуле-1 промоутерские взносы
00:30 Масса: сегодня мы показали приемлемую скорость
00:23 Бинотто: надеюсь, все части двигателя Райкконена можно будет использовать ещё
00:20 Алонсо: на третьей тренировке «Макларену» понадобится каждый круг
14 апреля 2017, пятница
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