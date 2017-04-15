Боттас: спасибо команде, что дали мне такую машину

Пилот «Мерседеса»прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, на которой ему удалось завоевать первый в карьере поул.«Я очень счастлив, это мой первый поул в карьере за пять лет выступлений. В этом сезоне мне нужно было некоторое время, чтобы прийти в форму. Надеюсь, что этот поул станет лишь первым из многих.Большое спасибо команде, что дали мне такой болид. Завтра мы оба стартуем с первого ряда, нам удалось сделать хорошую работу, сосредоточившись на подготовке для вечерних условий.На трассе в Бахрейне сложно не ошибиться, но я проехал достаточно хороший круг, чтобы завоевать первое место», — приводит слова финна Sky Sports.