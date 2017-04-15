Оруджева лишили второго места в первой гонке Формулы V8 3.5 в Сильверстоуне

Российский гонщик, финишировавший вторым в первой гонке Мировой серии Формулы V8 3.5, дисквалифицирован стюардами этапа, сообщает Autosport. На взвешивании машина Оруджева показала вес 712.5 кг, что на полкилограмма меньше, чем разрешённый лимит. Команда AV Formula уже подала протест на решение судей.Таким образом, на данный момент второе место перешло к мексиканцу Альфонсо Селису, а третье — к ещё одному россиянину, представляющему программу «СМП Рейсинг» — Матевосу Исаакяну. Победу в гонке одержал Пьетро Фиттипальди, опередивший Оруджева всего на семь десятых секунды.