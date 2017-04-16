В «Хонде» пока не знают точных причин трёх поломок MGU-H в Бахрейне

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»прокомментировал поломку двигателя на машине пилота «Макларена»в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, из-за которой мотор заменят к гонке, которая состоится завтра, 16 апреля.«Мы не уверены, что знаем точную причину, но это определённо механическая поломка MGU-H. Мы пока не поняли, почему это случилось в только Бахрейне и три раза, но мы подозреваем, что причина может быть в погоде. Возможно, потому что температура очень высока», — приводит слова Хасегавы Autosport.