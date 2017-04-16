Стрельникова: страшно нервничала, после того как Маркелов стал лидером

Глава команды Russian Time Светлана Стрельникова подробно рассказала о победе своего гонщика Артёма Маркелова в первой гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне.
«Вся левая сторона решётки стартовала отлично. А справа со второй позиции был де Врис: он не очень хорошо стартовал и задержал всех, кто был за ним. Артём отлично стартовал и выехал третьим за Леклером и Нато. Они боролись между собой, а Артёму команда сказала не приближаться: не было никакого смысла убивать резину при такой жаре. Соответственно, Леклер и Нато несколько раз обгоняли друг друга и убивали шины — в результате на пит-стоп они поехали раньше, чем планировалось, и взяли более мягкие покрышки.
Мы удивились, подумав: может, они на два пит-стопа собрались? Мы придерживались своей тактики, хотя тоже чуть приблизили наш плановый пит-стоп — провели его на три круга позже, чем Нато и Леклер. Они умчались вперёд: Артём после пит-стопа проигрывал им уже 10 секунд. Но никто не переживал: надо было просто чисто проезжать свои круги, не делать ошибок. Было понятно, что, скорее всего, ни Нато, ни Леклер не смогут протянуть на мягких покрышках до конца гонки. Так и оказалось: за три круга до конца резина у них абсолютно „поплыла“, они начали терять по четыре секунды на круге. Это не оставило им никаких шансов в борьбе с Артёмом, которому удалось сохранить резину, чем он всегда отличается.
Он обогнал Нато и Леклера аккуратно и профессионально. После этого я до финиша страшно нервничала: не дай бог что-то случится! Шина взорвётся, мотор перегреется… Последние круги были очень нервными. Естественно, это показали по телевизору, теперь в паддоке надо мной все смеются, подкалывают. А так — гонка прошла для нас очень хорошо и очень радостно!
Вместо шампанского в Бахрейне дают розовую воду. Это такая смесь шампанского с одеколоном, но, пожалуй, ею лучше душиться, чем пить. Я всё-таки попробовала выпить, но совершенно не понравилось. А остальные ребята из команды сразу отказались: они уже прежде пробовали. Так что бутылка стоит практически полная», — рассказала Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.