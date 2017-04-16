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Перес: в квалификации мне не повезло с жёлтыми флагами

16 апреля 2017, воскресенье. 01:12. Авто
Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, где он показал 18-й результат.

«Мне сегодня не повезло с жёлтыми флагами. Мне пришлось пропустить последний круг в первом сегменте, и это был конец моей квалификации. Очень жаль, потому что моя скорость позволяла быть гораздо выше, но иногда всё складывается не лучшим образом. Я по-прежнему положительно настроен касательно гонки, потому что между третьей тренировкой и квалификацией мы добились большого прогресса. Я чувствовал себя в машине гораздо лучше, но это не отразилось на итоговом результате. Завтра мы сделаем всё, что сможем, чтобы продвинуться вперёд. Гонка будет трудной, но с хорошей стратегией мы будем конкурентоспособными», — отметил Перес для пресс-релиза «Форс Индия».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес Формула-1 Гран-при Бахрейна
Новости. Авто
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