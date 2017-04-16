Оруджев — второй в воскресной гонке в Сильверстоуне, Исаакян сошёл

Российский гонщикзанял второе место на второй гонке Мировой серии Формулы V8 3.5 в Сильверстоуне. Его партнёр по команде, столкнувшись с канадцем Нельсоном Мэйсоном, досрочно завершил гонку.Сам Исаакян высказал сожаление в связи с аварией, но продолжает с оптимизмом смотреть в будущее:«Я очень расстроен этим инцидентом, ведь у меня был отличный шанс подняться на подиум. Тем не менее скорость у нас есть, и это радует. Будем бороться», — рассказал пилот сайту «СМП Рейсинг».Что касается Оруджева, то он высказал уверенность, что выжал максимум из своей машины.«Я доволен тем, как прошла эта гонка, — отметил Егор Оруджев. – В сложившейся ситуации я отыграл максимум при том, что догнать лидера было практически нереально. Но я здесь для того, чтобы побеждать, поэтому нам с командой ещё предстоит поработать над этим».Отметим, что победителем гонки, как и вчера, стал бразилец Пьетро Фиттипальди на «Лотусе», тройку лидеров замкнул израильтянин Рой Ниссани.