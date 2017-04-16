Сайнс: на протяжении сезона такие выходные случаются, это же автоспорт

Пилот «Торо Россо»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он не смог финишировать из-за столкновения с Лэнсом Строллом.«Этот уик-энд определённо прошёл для нас не лучшим образом. В пятницу и в субботу у нас были проблемы с надёжностью, а это означало, что гонке нам придётся стартовать сзади. Но мы хорошо стартовали и за первый круг переместились с 16-й на 11-ю позицию. По такому графику мы определённо должны были попасть в очковую зону. К сожалению, сразу после пит-стопа я оказался вовлечён в инцидент со Строллом, и на этом моя гонка была закончена. Выходные закончились с результатом «не финишировал», но на протяжении сезона такие выходные случаются. Это же автоспорт. Из положительных моментов — в машине я чувствую себя комфортно и можно регулярно бороться за очки, так что я с нетерпением жду следующей гонки», — отметил Сайнс-младший для пресс-релиза «Торо Россо».