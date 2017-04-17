Хэмилтон призывает «Мерседес» улучшить темп болида

Пилот «Мерседеса»призывает свою команду улучшить машину после Гран-при Бахрейна, на котором он финишировал вторым, уступив победу гонщику «Феррари». По его мнению, соперникам удалось добиться большего прогресса.«Феррари» сильна в гонке, а мы испытываем проблемы с задней частью машины. Трудно их объяснить. Наши соперники проделали огромную работу, и нам нужно улучшить ситуацию. Речь идёт о каких-то маленьких процентах, разделяющих победу и второе место», — приводит слова Хэмилтона BBC.