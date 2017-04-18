В Сочи открылся главный билетный центр Гран-при России

В Сочи начал свою работу главный билетный центр Гран-при России, где болельщики смогут приобрести билеты на гонку, разрешения на парковку, а также обменять подтверждения о приобретении на бумажные билеты.

Главный билетный центр расположен возле «Сочи Автодрома» и железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» и является крупнейшим пунктом продажи и обмена билетов на четвёртый в истории России Гран-при Формулы-1.

В центре работают 12 кассовых окон, что позволит избежать очередей. Также для удобства покупателей действует специальный график работы касс. Так, с 17 по 30 апреля главный билетный центр будет обслуживать покупателей без перерывов и выходных, а в дни Гран-при время работы касс будет увеличено, сообщается в официальном пресс-релизе.

Кроме того, до 30 апреля продолжают функционировать и другие билетные кассы в Сочи, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, городах Московской и Краснодарской областей. Широкая география точек продажи позволяет большему количеству болельщиков в удобное для себя время купить билеты на самое долгожданное автоспортивное событие в России.

С полным перечнем касс можно ознакомиться на официальном сайте автодрома

Расписание работы главного билетного центра:

17 – 23 апреля – с 10:00 до 20:00

24 – 26 апреля – с 10:00 до 21:00

27 –28 апреля – с 08:00 до 21:00

29 апреля – с 08:00 до 22:00

30 апреля – с 8:00 до 20:00.