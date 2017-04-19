Феттель: боксы «Феррари» обесточило на два часа

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что его работа на тестах в Бахрейне была прервана из-за проблем с электричеством в боксах.

«Гонка была не идеальной. Мы потеряли много времени, так как не могли починить поломку машины. А потом была проблема с электропитанием. Все боксы обесточило, и мы потеряли два часа, пытаясь справиться с этим.

Выехав на трассу, мы, по крайней мере, смогли опробовать пару вещей. Конечно, мы хотели проехать побольше, но несколько хороших кругов всё равно провели", — приводит слова Феттеля Autosport.