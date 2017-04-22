Рейхел: Алонсо понравится чистота гонок в IndyCar

Пилот IndyCar Грэм Рейхел уверен, что Фернандо Алонсо останется доволен участием в «500 милях Индианаполиса».

«Мало у кого есть та же сила, что у Фернандо, так что мы получили подходящего парня. Он много раз признавался самым популярным пилотом Формулы-1. Он гонщик мирового уровня, я рос его фанатом. Мне нравится его агрессивная натура, его битвы с Михаэлем Шумахером в былые дни.

Вот почему я думаю, что он здесь повеселится — он вновь сможет просто гоняться. Тут не много электроники и прочего, так что, думаю, ему понравится чистота этих гонок», — цитирует Рейхела Racer.