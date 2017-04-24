Жерар де Рой подтвердил участие в ралли «Шёлковый путь» — 2017

Голландский гонщик Жерар де Рой официально подтвердил своё возвращение на ралли-марафон «Шёлковый путь». На старт марафона De Rooy Iveco Team выставит три новейших грузовика марки «Ивеко».

«Ралли «Шёлковый путь» в июле станет выдающимся испытанием, в том числе для нашего нового грузовика. Мы выставим три грузовика: для Тона ван Генугтена, Артура Ардавичуса и для меня», — отметил де Рой.

Жерар де Рой уже выступал на ралли «Шёлковый путь» в 2009 году, но тогда он занял второе место и не смог составить конкуренцию представителям «КАМАЗ-мастер». Для де Роя это будет второй старт в этой гонке.

В 2017 году международный ралли-рейд «Шёлковый путь» второй раз в своей истории пройдёт по территории России, Казахстана и Китая. Церемония торжественного старта пройдёт на Красной площади в Москве в июле.