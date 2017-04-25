Алонсо: Монтойя — один из самых талантливых соперников в моей жизни

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо будет рад советам экс-пилота Ф-1 Хуана Пабло Монтойи в преддверии «500 миль Индианаполиса».

«Я считаю Хуана Пабло одним из лучших пилотов в мире, одним из самых талантливых соперников в моей жизни. Так что выступать вместе с ним на этой прекрасной трассе будет большим делом для меня.

Надеюсь, смогу научиться как можно большему. Я смотрю много записей с камеры на его болидах, потому что считаю его одним из лучших. Жду возможности поговорить и поужинать с ним, любой совет с его стороны будет приветствоваться», — приводит слова Алонсо ESPN.