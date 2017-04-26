Утверждены требования, которые исключат сжигание масла в моторах в 2018 году

ФИА утверждён план по ужесточению требований к командам, которые бы исключили возможность манипуляций с топливом. В нынешнем сезоне команда «Ред Булл» заподозрила «Мерседес» в сжигании вместе с топливом масла, что может дать дополнительную мощность двигателю. Немецкая команда отвергла эти обвинения, а инспекция болидов «Мерседеса» не выявила никаких нарушений.

Тем не менее, дабы избежать использования различных «умных» систем, было принято в будущем добавить три новых требования, которые должен ещё ратифицировать Всемирный совет по автоспорту.

Первое заключается в том, что по ходу Ган-при команды должны проводить измерения уровня масла постоянно. Кроме того, команды обязаны информировать ФИА о массе масла в системах за час до гонки, чтобы обеспечить контроль. Это необходимо для выявления аномалий в потреблении масла машинами в квалификациях по сравнению с гонками.

Также будут запрещены активные клапаны между любыми частями силовой установки и воздухозаборниками.

В настоящее время избытки масла перекачиваются обратно в двигатель через впускное отверстие, а не из задней части машины, как это происходило несколько десятилетий назад. И это позволяет «умным системам» отводить его ДВС для повышения мощности.