Перес: моторы «Феррари» и «Рено» уже на уровне «Мерседеса»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес считает, что «Феррари» и «Рено» добились большого прогресса в улучшении своих силовых установок. Команда Переса использует моторы «Мерседеса», считающиеся самыми мощными в Ф-1.

«Я определённо думаю, что «Феррари» находится на том же уровне, что и «Мерседес», и «Рено» более или менее там же. У нас есть преимущество над «Хондой».

В этом году, с этими автомобилями двигатели стали гораздо важнее, чем в прошлом, потому что в прошлом сезоне мы намного меньшее количество времени ехали по трассе на полном газу, также меньшим было количество рекуперированной энергии.

«Феррари» и «Рено» определённо сделали огромный шаг вперёд, пытаясь догнать «Мерседес», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.