Гонщики «Хааса» против «щита» в Формуле-1

Гонщики «Хааса» Кевин Магнуссен и Ромен Грожан против внедрения в Формулу-1 системы защиты кокпита, получившей название «щит».

Недавно стратегической группой Ф-1 было принято решение решение отказаться от внедрения системы защиты кокпита «гало» в пользу использования «щита» от ФИА, разработанного на базе аэроэкрана, предложенного «Ред Булл».

«Я не поддерживаю этот вариант. Думаю, нам нужно что-то другое. Будет непросто, особенно при плохой погоде. В итоге в дождь безопасность может стать даже хуже», — заявил Магнуссен, слова которого приводит корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Грожан в свою очередь сказал: «Я не был фанатом «гало», и я не фанат «щита». Понимаю, что безопасность — это первый приоритет, но я хочу, чтобы машины Формулы-1 выглядели именно как машины Ф-1».