Хэмилтону в Сочи подарили балалайку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил балалайку в подарок на пресс-конференции в Сочи. Гонщик, известный своей любовью к музыке, пообещал выучить на ней несколько мелодий.

«Ничего себе, это гитара! Правда, тут только три струны…

Я люблю музыку, смотреть кино, проводить время с друзьями. Я всегда в движении, люблю действовать спонтанно, люблю позитивных людей вокруг. Не приемлю, когда вокруг грустные люди. Но бывают вечера, когда я предпочитаю просто послушать музыку: поп-музыку, R'n'B. Как раз то, чем я буду заниматься сегодня вечером.

Сейчас я учусь играть на фортепиано. А теперь у меня ещё есть и балалайка. Будет балалайка-челлендж! Выучу пару композиций на ней. Но не ждите этого слишком скоро", — передаёт слова Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.