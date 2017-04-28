Бритаторе поддержал решение Алонсо выступить в гонке «Индианаполис 500»

Бывший босс «Рено» Флавио Бритаторе приветствует решение Фернандо Алонсо пропустить Гран-при Монако ради участия в легендарной гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar.

«Я поеду в Индианаполис вместе с ним. С гонкой в Монте-Карло Фернандо знаком очень хорошо, но нынешняя машина даёт ему нулевые шансы на победу. Для него это будет похоже на визит в Монако в качестве туриста. С машиной, которая даже не выезжает из боксов, было решено, что он больше не должен надрываться.

Два года назад он хотел выступить в «24 часах Ле-Мана», но Рон Деннис (бывший босс «Макларена». — Прим. «Чемпионата») не пустил его. Теперь в руководстве другие люди, это другой «Макларен», — приводит слова Бриаторе Sky Sport.