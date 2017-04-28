Хэмилтон — Феттелю: «Мерседес» никогда не скрывает истинную скорость

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опроверг предположение гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля о том, что он намеренно скрывал истинную скорость на первых двух тренировках Гран-при России в Сочи.

«Мерседес никогда не скрывает истинную скорость, в этом нет необходимости. Думаю, «Феррари» раньше делала это, но нам это не принесёт никакой пользы. Не знаю, почему Себастьян предположил это. Он всегда старается заморочить нам голову, но «Феррари» очень быстры. Правда, если нам удастся заставить шины работать как следует, мы можем подобраться к ним поближе», — приводит слова Хэмилтона Crash.