Бьорк — победитель квалификации WTCC в Монце, Эрлаше — 12-й

Швед Тед Бьорк на «Вольво» одержал победу в квалификации WTCC в Монце, вторая строчка досталась Тьяго Монтейру из «Хонды», тройку лидеров замкнул Роб Хафф на «Ситроене». Французский пилот Ян Эрлаше, выступающий на «Ладе Веста», показал 12-й результат.
WTCC. Второй этап. Италия, Монца. Квалификация.
1. Тед Бьорк («Вольво») — 1,52,505
2. Тьяго Монтейру («Хонда») +0,316
3. Роб Хафф («Ситроен») +0,463
4. Ники Катсбург («Вольво»)
5. Нестор Жиролами («Вольво»)
6. Ники Катсбург («Вольво»)
7. Том Чилтон («Ситроен»)
8. Эстебан Геррьери («Шевроле»)
9. Мехди Беннани («Ситроен»)
10. Том Коронель («Ситроен»)