Бьорк — победитель квалификации WTCC в Монце, Эрлаше — 12-й

Квят: из всех первых Гран-при этот будет самым тяжёлым

В «Хонде» настаивают, что при разработке нового двигателя не было больших ошибок

Марко: не вижу причин, по которым Квят может покинуть «Торо Россо»

Хэмилтон — Феттелю: «Мерседес» никогда не скрывает истинную скорость

«Феррари» не ждёт штрафа, несмотря на установку третьих турбин уже в Сочи

Магнуссен: день для «Хааса» прошёл без проблем

Браун: несмотря на стремление к безопасности, Ф-1 должна сохранять идентичность

Эллисон: «Мерседесу» нужно поработать, чтобы сравняться с «Феррари»

Глава трассы в Сепанге: мы чувствуем, что Экклстоун обвёл нас вокруг пальца

Эрикссон: это была не лучшая пятница для «Заубера»

Окон: постепенно понимаем, как должна работать машина на трассе в Сочи

Перес: нас ждёт захватывающая битва в середине пелотона

Эванс продолжает лидировать на Ралли Аргентины после 8-го СУ, Ожье — 4-й

Хюлькенберг не согласен с мнением Переса по мощности двигателей

Кастроневес выиграл квалификацию IndyCar в Финиксе, Алёшин — седьмой

ФИА: разрыв между моторами «Мерседеса», «Феррари» и «Рено» не более 0,3 секунды

«Рено» заменил шасси Палмеру в комендантский час на Гран-при России

Хэмилтона и его бульдога изобразили в виде матрёшек

Хорнер привёз в Сочи часть мотора Ферстаппена в чемодане

ФИА издала новые правила по возвращению на трассу во втором повороте в Сочи

«Хаас» вернётся к тормозам Brembo до конца Гран-при России

Лауда: Формула-E — не альтернатива Формуле-1 для «Мерседеса»

В «Заубере» уверены, что моторы «Хонда» станут намного лучше

Капиросси: Лоренсо не хватает дикости для успеха в «Дукати»

Алонсо: в конце года у меня будет свобода, и я открыт ко всем вариантам

Козак: мы с Кэри пока не обсуждали проведение ночного Гран-при России

Келли Пике про Квята: я совсем не стремилась встретить автогонщика

Феттель: пару часов насладимся поулом, а потом будем готовиться к гонке

Райкконен: не смог подготовить шины так, как хотелось

«Феррари» полностью заняла первый ряд впервые с Гран-при Франции – 2008

Боттас: «Мерседес» приблизился к «Феррари», но недостаточно

Алонсо: идеальная квалификация, я всё ещё на пике формы

Квят: похоже, «Торо Россо» просто не подходит трасса в Сочи

Масса: здорово видеть, что «Уильямс» вклинился между двумя машинами «Ред Булл»

Стролл: я мог пробиться в третий сегмент, но немного зазевался в конце круга

Алонсо: чтобы набрать очки в Сочи, «Макларену» потребуется помощь парней впереди

Кто является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1?

Льюис Хэмилтон 1546 (49%) Себастьян Феттель 1368 (43%) Кто-то другой 256 (8%)

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