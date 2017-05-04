Оруджеву подтвердили подиум гонки в Сильверстоуне

Первый этап Формулы V8 3.5 сезона 2017 года для российского пилота SMP Racing Егора Оруджева прошёл достаточно успешно, на трассе в Сильверстоуне в обеих гонках ему удалось занять второе место. Но уже после завершения первой гонки Оруджев рисковал потерять свой результат. Техническая комиссия признала вес машины пилота не соответствующим регламенту.

В ответ на это SMP Racing подала протест, а результаты Оруджева оставались в силе вплоть до принятия окончательного решения. В конечном итоге апелляционный суд постановил, что выводы технической комиссии неправомерные, сохранив россиянину заработанные им призовые очки, об этом сообщает Motorsport.