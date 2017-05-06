Исаакян выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Спа, Оруджев — седьмой

Российский гонщик Матевос Исаакян выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Спа. Вторым финишировал Рене Биндер. Третьим стал победитель первой гонки Альфонсо Селис.
Егор Оруджев занял седьмое место.
Формула V8 3.5. Спа. Вторая гонка
1. Матевос Исаакян (SMP Racing)
2. Рене Биндер (Lotus) +3.009
3. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +5.715
4. Рой Ниссани (RP Motorsport) +8.550
5. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +13.064
6. Пьетро Фиттипальди (Lotus) +21.767
7. Егор Оруджев (SMP Racing) +27.639
8. Ю Канамару (RP Motorsport) +31.944
9. Нельсон Мэйсон (Teo Martin Motorsport) +33.611
10. Дамиано Фьораванти (RP Motorsport) +34.184
11. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +1 круг
12. Джузеппе Чиприани (Il Barone Rampante) +1 круг.