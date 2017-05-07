Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукьянюк: мы почти полностью доминировали на Ралли Канарских островов

7 мая 2017, воскресенье. 00:46. Авто

Российский пилот Алексей Лукьянюк прокомментировал победу на втором этапе ERC Ралли Канарских островов, дав понять, что по итогам гонки полностью остался доволен машиной.

«Мы выиграли почти минуту у ближайшего преследователя – Каетана Каетановича. В прошлом году мы также победили на Канарах, но сейчас совершенно разные условия. В 2016 году мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стёртыми колёсами и спалёнными нервами в итоге доехали до первого места.

В этом году всё работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – всё сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть ещё куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз. Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я ожидал, что здесь мы не сможем быть настолько быстры. Тем не менее мы тут практически полностью доминировали", — приводит слова пилота официальный сайт Алексея Лукьянюка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Лукьянюк ERC
Новости. Авто
7 мая 2017, воскресенье
00:46 Лукьянюк: мы почти полностью доминировали на Ралли Канарских островов
6 мая 2017, суббота
23:10 Русинов: на последних кругах с трудом контролировал машину
22:44 «Тойота» — победитель WEC в Спа, экипаж Русинова выиграл в LMP2
21:56 Риккардо: наша ближайшая цель — приблизиться к борьбе за подиум
20:49 Лукьянюк — победитель Ралли Канарских островов, Грязин — 11-й
20:35 Кальтенборн: цель на сезон — догнать группу середняков
19:20 «Феррари» отчиталась о росте прибыли в первом квартале 2017 года
17:49 Исаакян: наконец команда раскрыла свой потенциал
16:53 Ауэр выиграл первую гонку DTM в Хоккенхайме
15:56 Педроса выиграл квалификацию MotoGP в Хересе, Маркес — второй, Росси — седьмой
15:40 Уэббер: Алонсо просил меня тоже выступить на «Инди 500»
14:29 Исаакян выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Спа, Оруджев — седьмой
14:22 Ауэр выиграл квалификацию первой гонки DTM в Хоккенхайме
14:01 Билли Монгер намерен вернуться в гонки после потери обеих ног
13:45 Дизайнер представил свой вариант болида «Феррари» для Формулы-E
13:27 Глава IndyCar: переманивать пилотов Формулы-1 — не наша стратегия
12:53 Сайнс-младший: «Мерседес» и «Феррари» оторвались на световые годы
12:33 Педроса — лучший в третьей практике MotoGP в Хересе, Росси — пятый
11:33 Боттас: выбрал инженеров Росберга, потому что они опытнее в «Мерседесе»
10:57 Джонсон: жажду увидеть, что получится у Алонсо на «Инди 500»
10:24 З. Браун: моторов «Мерседес» на «Макларене» не будет
10:05 Баттон: садишься за симулятор и понимаешь: «Я всё ещё могу!»
09:29 Лёб лидирует после первого дня этапа по ралли-кроссу на «Хоккенхаймринге»
09:17 Льюис Хэмилтон остаётся самым богатым спортсменом Великобритании
01:26 Лукьянюк лидирует на Ралли Канарских островов после 6-го СУ, Грязин — 14-й
01:12 Франкитти: Алонсо будет шокирован «Инди 500»
00:55 «Порше» и «Тойота» не заинтересованы в Алонсо для гонки «24 часа Ле-Мана»
00:15 Фернли: проблемы Малльи никак не повредят «Форс Индия»
5 мая 2017, пятница
23:30 Георгий Чивчян — лучший в квалификации первого этапа РДС-2017
22:34 Петров — об аварии: я атаковал на грани и слишком активно вошёл в поворот
22:23 Экклстоун ответил Кэри: не хочу, чтобы мой 40-летний труд был выброшен
20:03 Оруджев: выжал из машины максимум
19:23 Хаккинен, Новицки и Мик Шумахер примут участие в матче в поддержку М. Шумахера
19:08 Селис — победитель первой гонки Формулы V8 3.5 в Спа, Оруджев — третий
18:21 «Порше» выиграл квалификацию WEC в Спа, Петров разбил машину
17:53 Педроса — лучший по итогам двух тренировок Гран-при Испании MotoGP
16:34 Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана
16:20 Ферстаппен: хорошо, если «Ред Булл» сможет хотя бы держаться за топ-командами
15:43 Риккардо: надеюсь, обновления позволят «Ред Булл» бороться с лидерами в Испании
14:55 Немецкий журнал выплатит семье Шумахера € 50 тыс. за ложную информацию
14:36 Баттон: я своё отъездил, но вернуться в Монако — мечта для гонщика
14:32 Вильнёв: Феттель — фаворит в борьбе за титул
13:48 Бывший босс «Феррари» Фьорио находится в критическом состоянии
13:30 Маркионне: конкуренты в Штутгарте боятся «Феррари»
13:11 Масса: «Феррари» доказала, что можно справиться и без Ньюи
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+