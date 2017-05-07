Лукьянюк: мы почти полностью доминировали на Ралли Канарских островов

Российский пилот Алексей Лукьянюк прокомментировал победу на втором этапе ERC Ралли Канарских островов, дав понять, что по итогам гонки полностью остался доволен машиной.

«Мы выиграли почти минуту у ближайшего преследователя – Каетана Каетановича. В прошлом году мы также победили на Канарах, но сейчас совершенно разные условия. В 2016 году мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стёртыми колёсами и спалёнными нервами в итоге доехали до первого места.

В этом году всё работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – всё сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть ещё куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз. Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я ожидал, что здесь мы не сможем быть настолько быстры. Тем не менее мы тут практически полностью доминировали", — приводит слова пилота официальный сайт Алексея Лукьянюка.