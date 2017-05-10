Риккардо: Ферстаппену следует прислушиваться к советам старших

Пилот «Ред Булл»Даниэль Риккардо поделился своим мнением о сильных и слабых сторонах своего напарника Макса Ферстаппена. Австралиец считает, что Ферстаппену следует прислушиваться к советам более старших пилотов.

«Думаю, что сильной его стороной является решимость. Он явно старается пилотировать болид на пределе. И это, безусловно, хорошая вещь. Его слабостью я бы назвал возраст, но не его возраст в спорте, он гонялся на протяжении долгого времени, а в обычной жизни. Вероятно, ему нужно учиться у более взрослых людей, как это было в прошлом году, когда он делал кое-какие вещи на торможении.

Многие старшие пилоты могли говорить говорить ему: «Послушай, мы не думаем, что это правильно» или что-то вроде того. А реакция Макса была вроде: «Я знаю, что делаю». То, что он независим, является силой, но может также быть и слабостью. Но это придёт со временем, тогда он, возможно, немного будет понимать советы старших», — цитирует Риккардо Motorsport.