Росс Браун предложил сделать техпроверки Ф-1 открытыми для конкурентов и публики

Новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказал идею, чтобы технические проверки машин перед этапом были открытыми как для представителей команд-конкурентов, так и для простых болельщиков. По мнению Брауна, это вызовет дополнительный интерес со стороны публики, а внутри чемпионата позволит увеличить конкуренцию, поскольку соперникам станет легче заимствовать удачные решения друг у друга.

«В NASCAR вы можете пойти и изучить машину кого-то другого — чуть ли не разобрать её и увидеть, что там внутри. Это их способ сохранять всех невероятно конкурентоспособными. Никто не возражает, ни у кого нет с этим проблем. Это философия, о которой нам следует подумать», — приводит слова Брауна Autosport.