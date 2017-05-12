Окон: я уверен, что «Форс Индия» хорошо подготовится к остальной части уик-энда

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал своё выступление на первых двух тренировках Гран-при Испании, на каждой из которых он показал 12-е время.

«Это была обычная рабочая пятница, мы спокойно выполняли свою программу без всяких сбоев. Мы смогли проехать достаточно много и протестировать несколько новых деталей. Теперь наша задача — подготовиться к квалификации. Условия на трассе были неидеальными: было очень ветрено, и у нас были проблемы со сцеплением колёс с дорожным покрытием. Шины «софт» работают на этой трассе лучше, а при работе с остальными нам будет сложно. Сегодня вечером нам предстоит много работы, но я уверен, что мы хорошо подготовимся к остальной части уик-энда», — отметил Окон для пресс-релиза своей команды.