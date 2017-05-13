Окон: потерял три десятые секунды из-за того, что не открылось DRS

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал результат в квалификации Гран-при Испании, где он завоевал десятое место.

«Здорово снова попасть в третий сегмент, но я расстроен, что не смог подняться ещё выше. Мой круг в третьем сегменте получился смазанным, потому что я не cмог заставить работать DRS. Нажал кнопку слишком рано, и DRS не открылось. Из-за этого я потерял, возможно, три десятые секунды, которые могли значительно повлиять на итоговый результат. С другой стороны, у нашей команды две машины в первой десятке, а это показывает, что мы сильные и стабильные. Это воодушевляет перед гонкой завтра и следующими гонками в целом. Хороший старт, сильный первый круг — вот что будет важно завтра. Уверен, наша скорость позволит добиться хорошего результата», — отметил Окон для пресс-релиза «Форс Индия».