Кальтенборн: Верляйн показал свой характер

Руководитель команды Формулы-1 «Заубер» Мониша Кальтенборн прокомментировала выступление своего подопечного Паскаля Верляйна, который занял в гонке Гран-при Испании восьмое место.

«Мы знали, что это рискованная стратегия, но наш специалист по стратегии проделал отличную работу. Кроме того, чтобы воплотить стратегию в жизнь, нужны пилоты. Это очень хороший результат для нас. Верляйн показал свой характер. Его так много критиковали, частично несправедливо, но сегодня он всем показал, на что способен», — приводит слова Кальтенборн Sky Sports.