Сайнс-младший: ситуация отчаянная — «Заубер» быстрее «Торо Россо» на прямых

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший пожаловался на мощность своего мотора после гонки в Барселоне — испанец не мог пройти «Заубер» Паскаля Верляйна.

«Мы впервые боролись с „Заубером“, и это отчаянная ситуация, когда мотор „Феррари“ 2016 года быстрее нас на прямых. Я делал всё что мог, чтобы пройти Верляйна, поравнялся с ним перед первым поворотом, но он сохранял внутреннюю траекторию. Тут трудно обгонять, но и он делал хорошую работу, занимая внутреннюю траекторию там, где мог», — приводит слова Сайнса Motorsport.